Долю Приморья в Лермонтовском ГОКе оценили в 179 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Доля Приморского края в уставном капитале Лермонтовского горно-обогатительного комбината (ГОК), которую планируется продать инвестору, составила 179 млн рублей по результатам оценки. Об этом во время заседания Законодательного собрания Приморья сообщил первый заместитель министра земельных и имущественных отношений края Алексей Ляйфер.

"Вопрос о возможности продажи 100% доли в уставном капитале ООО "Лермонтовский ГОК" (100% доли Приморского края в уставном капитале ГОКа принадлежит краевому предприятию "Примтеплоэнерго"). На сегодняшний день проведена оценка доли, она составляет 179 млн рублей. Заключение договора о купле-продаже и все аукционные процедуры планируется завершить в феврале 2021 года", - сказал Ляйфер.

Он добавил, что, согласно проекту договора, покупатель будет производить ежеквартальные отчеты о хозяйственной деятельности, не будет предпринимать деятельности по ухудшению положения предприятия и в течение пяти лет не сможет перепрофилировать работу, которую предприятие выполняет сегодня.

Депутаты краевого парламента большинством голосов приняли постановление об одобрении процедуры продажи доли уставного капитала.

Лермонтовский ГОК

Лермонтовский ГОК - градообразующее предприятие поселка Светлогорье в 600 км от Владивостока - добывает около 30% всех вольфрамовых концентратов России. Работа на ГОКе является практически единственным местом заработка для местных жителей. В настоящее время предприятие может полностью остановить работу в связи с отсутствием сырья.

О сложной экономической ситуации на Лермонтовском ГОКе стало известно в 2008 году, когда сотрудники предприятия после продолжительного простоя и задержек зарплаты устроили голодовку. Тогда для возобновления работы комбината при содействии федеральных властей предприятию была выделена субсидия из краевого бюджета в размере 300 млн руб., а само оно было передано во временное управление КГУП "Примтеплоэнерго" в качестве филиала. В 2011 году благодаря поддержке из бюджета Приморского края Лермонтовский ГОК вышел на ежегодную прибыль более 200 млн рублей. До 2016 года комбинат работал, не снижая производительности, после чего прибыль сокращалась, а в октябре 2016 года работу комбината остановили из-за отсутствия сырья.

В декабре 2019 года предприятие частично приостановило работу, чтобы сократить затраты на тепловую энергию и наработать сырье для обогатительной фабрики. Более 30% работников предприятия (около 80 человек) оказались в вынужденном простое, им выплачивали не менее двух третей средней заработной платы. В среднем их доход с декабря по апрель составлял 17 396 рублей. В апреле предприятие возобновило работу в полном объеме, однако уже в начале ноября 83 из 211 работников Лермонтовского ГОК отправлены в простой, еще 58 сотрудников ушли в отпуск. Причина простоя - отсутствие руды для производства вольфрамового концентрата.