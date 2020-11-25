Чукотку в этом году освободят от погашения бюджетных кредитов

ТАСС, 25 ноября. Дума Чукотского АО утвердила заключенное в этом году дополнительное соглашение о реструктуризации обязательств региона перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. В этом году регион освободят от погашения основного долга в сумме почти 1 млрд рублей, а высвобождаемые средства пойдут на инвестиционные проекты и мероприятия по устранению последствий распространения коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Округ обязуется направлять средства, высвобождаемые в результате продления сроков реструктуризации, на строительство объектов инфраструктуры в ходе реализации новых инвестиционных проектов, а также на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции или на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета по сравнению с 2019 годом", - цитирует пресс-служба начальника департамента финансов, экономики и имущественных отношений правительства Чукотки Алесю Калинову.

Соглашение округа с федерацией предусматривает также продление периода погашения задолженности до 1 января 2029 года. При этом в течение трех лет госдолг Чукотки ежегодно будет погашаться на 466,6 млн рублей.

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ до 15 января 2021 года предусмотреть возможность направления средств, высвобождаемых в результате продления сроков реструктуризации, на реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов нацпроектов. В настоящий момент объем госдолга округа по бюджетным кредитам составлял 8,4 млрд руб., тогда как в 2015 году этот показатель был равен 13 млрд рублей. Планируется, что к 1 января 2024 года уровень долговой нагрузки снизится более чем на 50%.