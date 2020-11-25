Исследование: в России каждый восьмой ноутбук покупают для гейминга

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Продажи геймерских ноутбуков в натуральном выражении увеличились почти вдвое, мониторов - в полтора раза, а игровых клавиатур и других периферийных устройств - на треть за девять месяцев 2020 года. Каждый восьмой ноутбук и каждое третье периферийное устройство в РФ за девять месяцев покупались для гейминга. Об этом говорится в исследовании группы "М.Видео-Эльдорадо", проанализировавшей спрос в России на игровую компьютерную технику и периферию. Исследование имеется в распоряжении ТАСС.

"Продажи геймерских ноутбуков в количественном выражении увеличились почти вдвое (в 2019 году к 2018 году практически не изменились), мониторов - на 50%, периферии - на треть. Востребованности товаров из игрового сегмента способствует режим самоизоляции, растущая популярность киберспорта и расширение ассортимента", - отмечают эксперты.

"По итогам девяти месяцев в России почти каждый восьмой ноутбук, практически каждый второй монитор и каждое третье периферийное устройство (клавиатура, мышь и гарнитуры) на российском рынке были приобретены для гейминга. При этом игровые модели приобретают не только для развлечений, но также для работы с ресурсоемкими приложениями и решения других повседневных задач", - пояснил руководитель направления "Домашний офис" группы "М.Видео-Эльдорадо" Алексей Помозов, слова которого приводятся в исследовании.

По оценке группы "М.Видео-Эльдорадо", за девять месяцев 2020 года россияне приобрели порядка 310 тыс. игровых ноутбуков на общую сумму 21,3 млрд рублей, что на 95% в штуках и 91% в деньгах больше, чем годом ранее. Доля игровых моделей в денежном объеме продаж всей категории достигла четверти, 13% - в штучных продажах.

Средняя цена игровых ноутбуков оказалась примерно вдвое больше, чем у обычных ноутбуков - 69 тыс. рублей. В топ-5 популярных производителей игровых ноутбуков вошли: Asus, сместивший на второе место Acer, а также Lenovo, HP и MSI.

Доля игровых мониторов

Во время пандемии мониторы оказались востребованными не только как часть "домашнего офиса", но также приобретались для игр. "По итогам января - сентября совокупный спрос на все мониторы для ПК на российском рынке к прошлому году прибавил 20% в штуках и 30% в деньгах. Средний чек увеличился на 8% до 11,3 тыс. рублей. Только игровые модели с частотой обновления экрана от 144 Гц, высокой скоростью отклика и другими технологиями, улучшающими игровой процесс, выбирали чаще на 48% в количественном выражении и 57% в денежном. Продажи составили 365 тыс. штук и 5,3 млрд рублей", - отмечают аналитики. В топ-5 популярных игровых брендов на рынке вошли Samsung, LG, Acer, AOC, HP.

По словам экспертов, растущая популярность игрового сегмента техники и электроники способствует востребованности диагоналей от 24 дюймов и выше, моделей с разрешением экрана Quad HD (2560x1440) и 4К (3840x2160). Доля игровых мониторов на российском рынке в штуках составила порядка 42% (+7 п. п. в годовом сопоставлении) и впервые превысила половину рынка в денежном объеме, достигнув 55% (+10 п. п. год к году). В "М.Видео" игровые мониторы уже занимают более 65% в штучных продажах и 75% в деньгах.

По данным Samsung и GfK, которые имеются в распоряжении ТАСС, за девять месяцев 2020 года продажи игровых мониторов с частотой обновления 240 Гц выросли в четыре раза в натуральном выражении. В сентябре 2020 года было продано на 325% в штуках и на 278% в деньгах больше мониторов, чем за аналогичный период 2019 года (доля Samsung по рынку составила 52% в натуральном выражении). По данным GfK, за неполный год сегмент игровых мониторов с частотой выше 120 Гц вырос на 152% в штуках и на 110% в денежном выражении. В сентябре 2020 года было продано на 110% больше мониторов, чем в сентябре 2019 года. Объем продаж в деньгах оказался больше на 89%. Мониторы с диагональю 24 дюйма составили более половины продаж в штуках за 9 месяцев 2020 года, а модели большей диагонали (более 24 дюймов) - 25%.

Игровые аксессуары

Аксессуары для компьютерного гейминга пользуются стабильным спросом начиная с марта и демонстрируют повышенную позитивную динамику по сравнению с офисными моделями. По итогам периода с января по сентябрь, отмечают аналитики, игровая периферия прибавила 33% в штуках и 57% в деньгах, достигнув 3,2 млн штук и 6,75 млрд рублей. Доля игровых клавиатур, мышей и гарнитур в штучных продажах всей категории в России составила 31% (+5 п. п. год к году) и 55% в денежном (+4,5 п. п.).

"Средний чек игровых моделей оказался в 2,7 раза выше - 2,1 тыс. рублей. В группе "М.Видео-Эльдорадо" спрос на периферию растет быстрее среднерыночных темпов, и прибавил в количественном выражении около 34% в игровых моделях и 14% в офисных, сообщили в компании.