Более 30 объектов построят в Новосибирской области по программе развития сел в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Более 30 объектов построят или реконструируют в 2021 году в селах Новосибирской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". В их числе объекты газо- и водоснабжения, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Более 30 объектов в 2021 году построят или реконструируют в селах региона по проектам создания современного облика села", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, отбор прошли восемь региональных проектов, еще четыре поставлены в резерв. Каждый из них заявлен жителями населенных пунктов и муниципальными администрациями. В этом году в госпрограмму попали более 20 областных объектов, общий объем финансирования составил 1,4 млрд рублей.

Наиболее востребованными для сел стали строительство и реконструкция систем водоснабжения: водопроводы проведут и обновят в селах Венгерово, Пеньково, Репьево, Завьялово, городе Каргате, рабочем поселке Маслянино, на станции Курундус. В селе Борково, деревнях Петропавловка и Прямское построят очистные сооружения. Также программа предусматривает строительство газопроводов с распределительными узлами в Маслянино. В Каргате, селе Пайвино и поселке Октябрьский построят котельные.

Особое внимание в 2021 году уделят ремонту и строительству спортивных и досуговых объектов. В Маслянино капитально отремонтируют стадион, в Каргате - физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, а в селах Завьялово и Березиково построят многофункциональные спортивные площадки. В селах Репьево, Березиково, Новоабышево, Доронино, Завьялово и Льниха, а также на станции Курундус капитально отремонтируют сельские дома культуры.

Программа развития сельских территорий была утверждена в 2019 году, в нее было включено создание современного облика сел, строительства новых дорог, газовых сетей и водопроводов в сельской местности и обеспечение жителей благоустроенным жильем - как служебным, так и по ипотеке. Госпрограмма призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий.