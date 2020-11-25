"Известия:" источники 1 трлн рублей для финансирования газификации пока не найдены

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ к Новому году должно представить новую концепцию газификации страны, но источники для полноценного финансирования программы пока не найдены. Об этом сообщают "Известия".

По словам источника газеты в Минэнерго, требуются средства в объеме около 1 трлн рублей. Это примерно половина необходимого объема средств. По данным "Известий", в качестве источников финансирования рассматривали как бессрочные облигации и использование спецнадбавки на тариф, так и введение акциза на газ и ускоренную индексацию оптовых цен. Однако последние два предложения из-за своей непопулярности было решено не выдвигать.

В статье Александра Новака, на тот момент министра энергетики, вышедшей в начале ноября в журнале "Энергетическая политика", сообщалось, что реализация программ газификации в России оценивается в почти 2 трлн рублей и потребует дополнительных источников финансирования, помимо инвестпрограммы "Газпрома".

В рамках заседания совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго готово рассмотреть различные варианты финансирования программы по наращиванию темпов газификации в российских регионах, однако этот вопрос требует согласования с правительством.

В начале июня президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году". Согласно поручениям, необходимо довести показатель газификации до 83%. Предполагается, что остальные 17% территории страны будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

В связи с этим в настоящее время Минэнерго прорабатывает с регионами вопрос по составлению топливно-энергетического баланса, который определит потребность каждого региона в газе. В итоге будет составлена генеральная схема газовой отрасли и газификации страны. Дорожная карта также подразумевает введение понятия единого регионального оператора газификации, который возьмет на себя решение всех задач и ответственность за газификацию. В большинстве регионов оператором станет "Газпром".