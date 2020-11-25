Резиденты технополиса "Москва" получили за девять месяцев льготы на 687 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Общий объем налоговых льгот, полученных резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за три квартала 2020 года, составил 687 млн рублей, 95% этой от этой суммы - региональная часть бюджета. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Резиденты технополиса освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Также компании экономят 17% на налоге на прибыль в ее региональной части. Отчисления в федеральный бюджет для них осуществляются по льготной ставке 2% вместо обычных 3%. За девять месяцев 2020 года благодаря всем налоговым преференциям резиденты ОЭЗ смогли сэкономить 687 млн рублей, из них 656 млн рублей приходится именно на региональную часть. Также за этот период резиденты создали 1 068 рабочих мест - почти в два раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году", - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводят в сообщении.

Ефимов добавил, что за девять месяцев 2020 года объем уплаченных резидентами налогов в бюджеты всех уровней и страховых взносов составил 4 млрд рублей, а их совокупный объем за все время существования ОЭЗ равен 16,1 млрд рублей.

"Локализация новых предприятий способствовала привлечению кадров. Больше всего новых сотрудников в этом году привлекли производители электроники и образовательного оборудования. За этот период численность работников резидентов ОЭЗ выросла на 12% - до 7 тыс. человек. В итоге общая сумма страховых выплат для резидентов по итогам девяти месяцев составила более 1 млрд рублей", - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, слова которого также приводятся на сайте.

Объем таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ с января по сентябрь текущего года, составил 214 млн рублей, превысив прошлогодние значения на 4%, говорится в сообщении.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью более 200 гектаров - в Печатниках, "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем" и "МИЭТ". В технополисе локализовано более 180 высокотехнологичных компаний, 79 из них имеют статус резидента.