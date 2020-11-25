Магаданская область получит из федерального бюджета более 10 млрд рублей в 2021 году

ТАСС, 25 ноября. Магаданская область в 2021 году получит из федерального бюджета 10,7 млрд рублей, почти половина этих средств будет направлена на выравнивание бюджета. Об этом сообщается в среду на сайте областной думы.

"После второго чтения [законопроекта по принятию бюджета РФ на три года] стала известна сумма межбюджетных трансфертов, которую Магаданская область получит из федерального бюджета в следующем году, - не меньше 10,7 млрд рублей. Существенная часть - около 4,5 млрд - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Эти средства позволят нам выполнить все публичные обязательства перед колымчанами, гарантировать повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, материально стимулировать классных руководителей, продолжить бесплатно кормить учеников начальных классов, обеспечивать жителей региона лекарствами", - сказал председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов, слова которого приводят в сообщении.

Магаданская областная дума 20 ноября приняла в первом чтении бюджет Колымы на 2021-2023 годы. Планируется, что в 2021 году доходы региона составят около 37,7 млрд рублей при расходах в 38,5 млрд рублей, а размер дефицита не будет противоречить требованиям Бюджетного кодекса РФ.