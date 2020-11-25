"Ъ": Минпромторг предложил выделить маркетплейсам за три года 1,5 млрд рублей субсидий

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал проект постановления правительства, в котором предлагает субсидировать затраты российских маркетплейсов на логистику и хранение товаров, чтобы поддержать через них экспорт продукции российских поставщиков. Проект документа направлен крупнейшим участникам рынка, сообщает газета "Коммерсантъ", располагающая текстом документа.

Как следует из проекта постановления, на субсидии маркетплейсам в 2021-2023 годах может быть направлено 1,5 млрд рублей (по 500 млн рублей ежегодно), поскольку они имеют "принципиальное значение для повышения спроса на конкурентоспособную отечественную продукцию".

Список инициатив для господдержки формируют маркетплейсы Wildberries, Ozon, "Беру" (теперь - "Яндекс.Маркет") и другие, отмечает издание. Для получателей субсидий предусмотрены ограничения: они недоступны маркетплейсам, управляемым иностранным юрлицом (или в уставном капитале которых есть иностранные владельцы). Такими являются Ozon, "Яндекс.Маркет" и "AliExpress Россия".

В пресс-службе "AliExpress Россия" отмечают, что важно поддерживать субъектов малого и среднего бизнеса, которые несут основные расходы при производстве, доставке и продвижении товаров. Гендиректор eBay на глобальных рынках Илья Кретов комментирует изданию, что основной потенциал экспорта - в странах Западной Европы, США, Азии, а доступа к этой аудитории у российских площадок нет. Важной мерой он называет необходимость упрощения таможенных процедур при розничном экспорте товаров юрлицами.

В Минпромторге не ответили на запрос газеты. "Яндекс.Маркет" уже изучает предложение министерства, оно "может быть интересно", сообщили газете в компании.