Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на монтаж зимовочного комплекса в Антарктике

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3,5 млрд рублей на ввод в эксплуатацию нового зимовочного комплекса российской антарктической стации "Восток". Об этом в среду сообщает пресс-служба кабмина.

"Средства пойдут на транспортировку сооружения по Антарктиде, его монтаж и пусконаладочные работы", - отмечается в сообщении.

Работа над комплексом завершилась в августе: он состоит из 133 модулей различного назначения, а общая площадь конструкции, рассчитанной на проживание 35 человек в сезонный период и 15 человек в зимовочный, превышает 1 900 квадратных метров.

Кроме того, 74 млн рублей выделяется на закупку оборудования для антарктической станции "Мирный", где летом произошел пожар, что позволит заменить вышедшую из строя технику.

"Распоряжение поможет создать комфортные условия для жизни и работы российских исследователей, будет способствовать реализации Стратегии развития деятельности России в Антарктике, которая, среди прочего, предусматривает укрепление материально-технической инфраструктуры и модернизацию станций", - добавили в правительстве.