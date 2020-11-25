Минпромторг предложил альтернативный закрытию регламент работы фудкортов в пандемию

"Альтернативой введению ограничений может быть четко установленный регламент работы фудкортов в торговых центрах на время ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в письме.

Как сообщил ТАСС через пресс-службу замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, регламент работы в условиях коронавируса разработали Союз торговых центров совместно с ИКЕА и МЕГА. "Мы направили его в регионы для ознакомления и возможного использования в случаях, если в регионе будет рассматриваться вопрос об ограничении работы фудкортов", - уточнил он. По данным замминистра, посещаемость торговых центров уже упала на 30-40% на фоне пандемии.

Из документа следует, что регламент предполагает прием и выдачу заказов за столиком - по аналогии с обслуживанием в ресторанах - или прием заказа и оплату через приложение в телефоне, а доставку за столик должны обеспечить представители арендатора или третьи лица. Кроме того, каждое заведение фудкорта должно иметь отдельные посадочные зоны с расстоянием между ними от 1,5 метра и обеспечивать такую же социальную дистанцию между посетителями за разными столиками. На каждого человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров посадки, и при достижении этого значения предлагается остановить доступ на фудкорт.

В фудкортах предлагается запретить проводить развлекательные и иные мероприятия. Также регламент предполагает соблюдение ряда таких санитарных мер, как необходимость постоянного поступления свежего воздуха, обеспечение работников защитными экранами а посетителей санитайзерами, размещение информационных материалов по защите от коронавируса, обработка поверхностей после каждого посетителя и т.д.

Как отмечает издание РБК, сообщившее ранее в среду о письме Минпромторга, сейчас фудкорты не работают в восьми российских регионах. По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, которое приводит издание, предложения, позволяющие продолжить работу фудкортов, лучше, чем их закрытие.