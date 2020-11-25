Резидент "Сколково" поможет развитию искусственного интеллекта в ОАЭ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Компания VisionLabs, резидент фонда "Сколково", открыла в Дубае офис для продвижения на рынке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) своих разработок на основе компьютерного зрения и машинного обучения. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.

"У нас есть определенный подход к тому, как мы открываем наши международные представительства. Мы никогда не открываем представительство, если не будут выполнены два условия - наличие партнеров в этой стране и определенный объем контрактов. В Дубае сложилось именно такая ситуация: ранее мы сделали несколько проектов с банками ОАЭ, сейчас реализуем проект с полицией Дубая. Следующие точки, которые мы определили для себя в рамках международной экспансии: офисы в Сингапуре и в США. Рассматривается вопрос о выходе в страны Латинской Америки и Японию", - сказал Марков.

VisionLabs специализируется на разработке продуктов и комплексных решений в области распознавания лиц и объектов. Такие решения находят применение, например, в инфраструктуре "умных" и "безопасных" городов, в управлении транспортом и пассажиропотоком, обеспечении общественной безопасности и так далее. Кроме того, на фоне пандемии коронавирусной инфекции актуальными стали решения по бесконтактной оплате с помощью биометрии лица, а также удаленная верификация и идентификация личности, что освобождает от походов в банки или госучреждения.

"В принципе все наши продукты универсальны, для них не существует никаких ограничений по использованию, потому что, как правило, наши алгоритмы легко встраиваются в любой применяемый сценарий - мы уделяем этому большое внимание. Наше программное обеспечение зачастую используется как некоторое ядро системы или, проще говоря, движок, и мы не очень любим выполнять работу по написанию интерфейсов пользователя, данная работа обычно выполняется нашими партнерами. Всю документацию мы сразу пишем на английском языке", - пояснил Марков, добавив, что трудностей из-за пандемии с открытием офиса в Дубае у компании не было.

Офис VisionLabs, как пояснили в компании, был открыт без привлечения сторонних инвестиций. Новое представительство расположено в парке информационных технологий Dubai Internet City (DIC), созданном в качестве свободной экономической зоны и ориентированном на создание экосистемы для глобальных технологических компаний

Эффект пандемии

По словам Маркова, по итогам первых десяти месяцев видно, что практически все продукты VisionLabs востребованы, продажи по ним растут, и компания намерена кратно увеличить выручку по сравнению с прошлым годом.

"В плюс нам сыграло то, что людей во время пандемии вынужденно ограничили в перемещениях. У нас вырос спрос на решения для удаленной биометрической аутентификации. К примеру, раньше, чтобы стать клиентом банка, нужно было прийти в офис. А мы запустили решения, которые позволяют практически все операции выполнять дистанционно: вы скачиваете приложение, сканируете документы, фотографируетесь, система сравнивает ваше фото с фото на документах, - и если они совпадают, то вы становитесь клиентом банка дистанционно", - сказал Марков.

По его словам, большинство банковских услуг сегодня можно получать дистанционно. Помимо спроса на устройства для биометрического входа, также вырос спрос на системы контроля управления доступом. Например, устройства, которые позволяют по биометрии лица обеспечить допуск человека на какой-то объект, устройства для оплаты с помощью лицевой биометрии. Кроме того, в пандемию VisionLabs запустила комплекс эпидемиологического контроля VisionLabs THERMO, который объединил биометрический терминал и тепловизор для измерения температуры у человека.

"Это решение очень востребовано. Например, очень много таких терминалов покупают банки, строительные компании, различные объекты транспортной инфраструктуры. Активно используют это решение на проходных разных производственных предприятий, таких как заводы, фабрики и так далее, то есть там, где идет поток людей. Сейчас все борются с эпидемией простым способом - необходимо на входе человеку померить температуру и убедиться, что он имеет право доступа на объект. Тем самым можно автоматическим образом обезопасить свое предприятие от возможного всплеска заболеваемости и от несанкционированного доступа", - пояснил глава компании.

По его словам, ситуация со спросом на разработки VisionLabs примерно одинаковая и на внутреннем, и на внешнем рынке. Сейчас у компании есть проекты в более чем 35 странах мира. Например, VisionLabs создала платформу распознавания лиц для полиции Сингапура, систему контроля строителей олимпийских объектов в Японии, биометрическую систему безопасности в парижском аэропорту Шарль де Голль и т. д.

Новые проекты

По словам Маркова, 2020 год принес еще одно направление работы - сотрудничество с компаниями в разработке совместных продуктов. В течение года были запущены два важных проекта. Первый с компанией Huawei ("Хуавей") - алгоритмы VisionLabs будут интегрированы в серию продуктов ATLAS, которые специально созданы для использования моделей глубокого машинного обучения. Второй проект выполняется для "Сбера": VisionLabs внедрит системы лицевой биометрии и распознавания жестов в устройство, которое скоро появится на рынке - "Sber Portal".

"С начала пандемии мы абсолютно всех сотрудников перевели на удаленку. И мы с нее даже не выходили. Однако с учетом того, что наши планы на рост были большими, мы продолжили набор команды - с января прибавили примерно 50 человек. На будущий год будем придерживаться стратегии, которая утверждена акционерами в этом году - продолжать международное развитие, открывая новые офисы и увеличивать число партнерств как в России, так и за рубежом", - добавил глава VisionLabs.

О компании

VisionLabs - один из мировых лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Клиентами компании являются финансовые и транспортные компании, ритейлеры и международные технологические корпорации. Основные продукты компании - платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA и линейка девайсов на базе собственных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo и др.). По результатам регулярных независимых тестов американского Национального института стандартов и технологий (NIST), алгоритмы VisionLabs стабильно занимают лидирующие позиции.