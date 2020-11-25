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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,52 рубля

Евро торговался на отметке 89,88 рубля

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,05%, до 75,52 рубля, курс евро - на 0,13%, до 89,8 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск курс доллара находился на уровне 75,565 рубля (+0,11%), евро торговался на отметке 89,88 рубля (+0,22%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,51% и превысил отметку в 3100 пунктов впервые с 21 февраля 2020 года.

В свою очередь индекс РТС увеличился на 1,11% и превысил отметку в 1300 пунктов впервые с 20 августа 2020 года.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3100,87 пункта (+0,16%). Индекс РТС торговался на уровне 1293,4 пункта (+0,49%).

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