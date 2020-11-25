Комитет ГД поддержал необходимость раскрывать данные о гарантированном доходе по вкладам

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий банки раскрывать в договоре банковского вклада информацию о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 8 декабря.

Законопроект направлен на повышение информированности вкладчика об условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклады, а также снижение рисков вкладчиков при принятии решения о выборе конкретного вклада и кредитной организации, привлекающей денежные средства, говорится в пояснительной записке.

"В целях более полного информирования потребителя финансовых услуг об условиях предлагаемых вкладов, а также исключения случаев искажения смысла доводимой до потребителя информация и (или) введения в заблуждение относительно реальной доходности банковских вкладов, на кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физлиц, законопроектом возлагается обязанность по раскрытию в договоре банковского вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу", - указывают авторы документа.

Как подчеркивал ранее один из авторов законопроекта Игорь Дивинский ("Единая Россия"), сейчас банки включают в текст договора пакет "всевозможных дополнительных услуг - это и страхование жизни, и многое-многое другое". В итоге вместо объявленных изначально процентов вкладчик получает меньше, а предлагаемый законопроект обяжет прописывать все эти условия не мелким шрифтом, "а, что называется, на виду", указывал депутат.

Кроме того, законопроект устанавливает порядок информирования физического лица в случае, когда договор банковского вклада подписывается его сторонами электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи.

Предусмотренные законопроектом изменения направлены на защиту прав и законных интересов вкладчиков-физлиц, поскольку изложение условий договора банковского вклада в стандартной табличной форме и информирование вкладчика о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу позволит потребителю указанной финансовой услуги в целях оптимального ее выбора сравнивать условия разных банков, считают авторы законопроекта.