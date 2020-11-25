Протокол РФ с Кипром по налогам на доходы будет внесен на ратификацию в ближайшее время

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Протокол РФ об изменениях в соглашение о двойном налогообложении с Кипром внесут в Госдуму на ратификацию в ближайшее время, сообщает в среду пресс-служба российского кабинета министров.

Ранее правительство одобрило внесение документа на ратификацию.

"В ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола будет внесен в Госдуму, - говорится в сообщении. - После одобрения нижней палаты парламента его рассмотрит Совет Федерации и утвердит президент".

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

Российско-кипрский протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение 1998 года об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал был подписан 8 сентября 2020 года. В Минфине подсчитали, что уже со следующего года бюджет РФ будет дополнительно получать 130-150 млрд рублей ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды.

25 марта президент России Владимир Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Указанная мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами.