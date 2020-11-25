Совет директоров "Газпрома" поручил правлению продолжить реализацию цифровых проектов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" поручил правлению газового холдинга продолжить разработку и реализацию проектов по цифровизации, говорится в сообщении "Газпрома".

"Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о разработке и реализации проектов по масштабному внедрению цифровых технологий и иных технологических решений. Правлению поручено продолжить работу по разработке и реализации проектов по масштабному внедрению цифровых технологий и иных технологических решений", - говорится в сообщении.

Внедрение цифровых технологий - важный инструмент повышения эффективности корпоративного управления и достижения стратегических целей группы "Газпром", уточняется в сообщении. В настоящее время компания находится на завершающей стадии автоматизации базовых бизнес-процессов, в том числе - диспетчерское управление, бухгалтерский и налоговый учет, управление техническим обслуживанием и ремонтом, инвестициями, закупками, финансами, маркетингом и сбытом, а также имуществом и персоналом.

"Продолжается разработка цифровой платформы по управлению инвестиционными проектами "Газпрома". Она призвана ускорить и повысить качество принимаемых решений для всех участников строительного процесса, обеспечить доступ к одинаковому набору необходимых данных и современных инструментов. В частности, речь идет о трехмерных цифровых информационных моделях, использовании методов предиктивной аналитики, "интернета вещей", - говорится в сообщении.

Ведется проработка проекта по внедрению интеллектуальных систем учета газа, включая поставки газа населению. Клиентская база компаний группы "Газпром" в России насчитывает более 28 млн абонентов (физических и юридических лиц). В числе задач этой системы - оптимизация деятельности сбытовых подразделений, повышение удобства для потребителей при расчетах за газ, укрепление платежной дисциплины. Она также будет направлена на предотвращение вмешательств в работу приборов учета и обеспечение безопасности пользования газом в быту (в комплексе с датчиками загазованности), уточнили в компании.

Также продолжается переход компаний группы "Газпром" на налоговый контроль в форме налогового мониторинга. На сегодняшний день семь компаний группы перешли на эту форму налогового контроля, в следующем году планируется подключить еще 17 дочерних обществ. Кроме того, в 2020 году в "Газпроме" начата реализация проекта по переходу на юридически значимый электронный документооборот. Он подразумевает, в частности, постепенный отказ от бумажных носителей в пользу обмена электронными первичными учетными документами и договорами, имеющими юридическую силу, как внутри группы "Газпром", так и с внешними контрагентами.