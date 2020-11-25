Ozon не исключает выхода на рынки других стран

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ozon сфокусирован на российском рынке, но не исключает выхода на рынки других стран, сообщил на церемонии начала торгов ценными бумагами Ozon Holdings Plc на Московской бирже гендиректор компании Александр Шульгин.

"Мы, безусловно, крайне сфокусированы на российском рынке, видим, что в России есть гигантский потенциал для роста. В первую очередь надо сделать то, что от нас ждут наши собственные клиенты прямо сейчас. Далее использовать те технологии, которые мы наработали, чтобы выходить в соседние страны - почему нет, вполне возможно", - отметил он.

IT-развитие и инфраструктура

Ozon планирует инвестировать средства, полученные в ходе IPO, на IT-развитие и инфраструктуру, Александр Шульгин.

"Мы, как известно, убыточная компания, в принципе останемся такой еще пару лет точно, - отметил он. - Мы верим в бесконечные перспективы роста нашего рынка. Соответственно, нужно инвестировать, создавать сервисы, которые помогают быть максимально эффективными, а покупателю предложить - то, что мы видим, как наиболее важное, - широкий ассортимент, очень удобный сервис и конкурентные цены. Для того, чтобы создать все эту инфраструктуру и платформу нужны большие инвестиции - это то, для чего мы поднимали деньги".

"Если говорить более конкретно - у нас по прошлому году был довольно большой CAPEX. Мы строим фулфилмент-центры, будем продолжать. И второе важное направление - IT, у нас уже более 1000 инженеров, и мы собираемся наращивать число людей, которые работают над созданием технологий", - пояснил Шульгин.

Ozon - российская e-commerce-компания, основанная в 1998 году. В начале ноября компания подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В рамках IPO Ozon размещает 33 млн акций по $30 за ADS. Объем размещения составит $990 млн.

Согласно форме F-1, оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января - сентября 2020 года составил 121,6 млрд руб. с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее.