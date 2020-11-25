Посол РФ уверен, что Москва и Минск договорятся о поставках энергоресурсов в 2021 году

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российская и белорусская стороны найдут взаимоприемлемое решение по поставкам энергоресурсов в Белоруссию в 2021 году, и отметил важность выведения политической конъюнктуры за рамки переговорного процесса.

"Стороны обязательно найдут взаимоприемлемое решение по поставкам энергоносителей в следующем году. При этом важно, чтобы политическая конъюнктура была выведена за рамки этих переговоров по сугубо энергетическому вопросу", - сказал российский посол журналистам в среду.

"Проведение каких-то политических параллелей, вне зависимости от споров и набора аргументов, которые будут сопровождать переговоры, было бы некорректно, непродуктивно и неперспективно", - считает российский дипломат.

Мезенцев подчеркнул, что "Россия и Белоруссия имеют базовые договоренности о ежегодных поставках энергоресурсов". По словам посла, российская сторона выполнила условия поставки нефти в текущем году, о которых просила белорусская сторона. "Если мы говорим о системе рыночных отношений, то не бывает так, чтобы запрос одной из сторон доминировал над интересами другой стороны. Мы обязательно должны быть честными приверженцами принципов рыночной экономики", - сказал глава дипмиссии. "Другое дело, если мы говорим об особых условиях, которые запрашиваются белорусскими партнерами, то важно учитывать практику взаимодействия партнеров в газовой сфере и то, что, к сожалению, не без споров стороны всегда находили возможное решение вопроса", - добавил Мезенцев.

Говоря о возможности продолжения нефтегазовых переговоров вплоть до Нового года, посол предложил не становиться "алармистами". "Мы сегодня обязаны выходить на базовые, стратегические договоренности. Тема формирования единого рынка газа имеет принципиальное значение, которое нельзя сбрасывать со счетов, решая значимые, но по сути оперативные вопросы формирования цены на энергоносители в краткосрочной перспективе", - заявил посол России.

Без долгов

Мезенцев считает значимым, что "белорусская сторона погасила существовавшую в этом году задолженность за произведенные поставки газа". "Наши партнеры признали расчеты российской стороны. Это важный этап в подтверждении того, что мы можем, умеем и обязаны договариваться", - сказал российский посол.

"Если одна сторона запрашивает "скидочку" (по цене на газ - прим. ТАСС), то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров - если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов", - отметил Мезенцев. "Если мы говорим о значимых шагах на встречу друг другу - об углублении взаимодействия отраслей, формировании единого рынка газа, сближении налогового законодательства, о близости подходов при проведении промышленной и агрополитики, открытости во взаимодействии таможенных служб, о сотрудничестве по десяткам других "технологических" направлений - во благо общей конкурентоспособности, перспектив продвижения продукции совместных производств на новых рынках, то тогда переговоры и по тактическим, и по принципиальным вопросам будут успешными и результативными", - убежден Мезенцев.

Посол РФ заявил, что "от того, насколько белорусская сторона готова к совместным шагам в поддержку союзного строительства, - в принципиальном плане зависит и глубина нашего взаимодействия, перспектива реализации союзных программ экономической интеграции".

11 ноября "Газпром" сообщил, что Россия и Белоруссия полностью урегулировали вопрос о задолженности за российский и газ и начали обсуждать условия поставок топлива в 2021 году. Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться справедливой цены на российский газ, так как оптовая цена за 1 тыс. кубометров газа в РФ составляет $80, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна платить в этом году $127 за 1 тыс. кубометров.