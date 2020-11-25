Посол России: ситуация вокруг Белгазпромбанка должна быть решена вне политической повестки

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Урегулирование ситуации вокруг ОАО "Белгазпромбанк" не должно быть политизированным, государству не надо вмешиваться в диалог между акционерами. Такое мнение высказал журналистам в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Вопрос диалога с акционерами, в который государство не должно вмешиваться, должен быть разрешен вне политической повестки. Полагаю, что именно в таком ключе будут преодолены все те сложности, которые возникли вокруг этого банка", - отметил дипломат.

По словам Мезенцева, ситуацию с этим финансовым институтом "важно рассматривать с точки зрения исполнения национального законодательства, стараться не подверстывать те или иные результаты, даже если они кажутся негативными, к повестке двусторонних отношений". "Убежден, что так и будет. Тем более что глава белорусского государства отметил заинтересованность в сохранении и укреплении Белгазпромбанка. Для этого уже сделано немало", - заключил посол.

Дело Белгазпромбанка

11 июня Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Власти сообщили о задержании по делу 15 человек.

Экс-председатель правления банка Виктор Бабарико, который участвовал в избирательной кампании по выборам президента республики, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, заявил, что ситуация вокруг банка носит заказной политический характер. Находящийся под арестом Бабарико не признал своей вины.

Национальный банк Белоруссии принял решение о введении с 15 июня в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации. Газпромбанк и Газпром, являющиеся акционерами ОАО "Белгазпромбанк" с долей в 49,818% каждый, 12 июня заявили о незаконности назначения исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял главу временной администрации банка Надежду Ермакову, которая сообщила, что состав правления кредитного учреждения может быть сформирован в декабре. Лукашенко отметил, что белорусские власти сделают все, чтобы банк функционировал. Он сообщил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным дальнейшую работу банка.