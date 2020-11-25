Главы стран ЕАЭС встретятся в заочном формате 11 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), на котором встречаются главы стран ЕАЭС, пройдет 11 декабря в заочном формате. Об этом в ходе брифинга сообщила помощник главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Заседание Высшего совета запланировано на 11 декабря 2020 года. С учетом эпидемиологической ситуации государства - члены (союза) отдают предпочтение заочному формату его проведения", - сказала она.

Снижение ВВП

Снижение ВВП государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2020 году составит 3,9%, сообщила Ия Малкина.

"Согласно обновленным прогнозам, ВВП государств союза в 2020 году сократится примерно на 3,9%. В 2021 году ожидается рост на 3,2% в результате восстановления внутреннего и внешнего спроса", - сказала она.