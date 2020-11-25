Крутиков заявил, что Арктика сохранила свои конкурентные преимущества по зарплатам

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Арктические регионы РФ занимают топовые позиции по уровню реальных доходов населения. Арктика сохранила конкурентные преимущества по заработным платам, сообщил первый заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков в среду на международном форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Сегодня российская Арктика сохранила свои конкурентные преимущества по заработной плате. Все арктические регионы - в топе российских регионов по уровню зарплаты и реальных доходов населения", - сказал Крутиков.

Он также отметил, что заплата в Арктике в два раза выше среднероссийской.

"Туда, где сегодня уже создаются новые рабочие места, - тот же Ямал, Норильск, Чукотка, - люди приезжают. Там численность населения растет ровно потому, что там создаются новые рабочие места", - добавил Крутиков.

Международный арктический форум "Дни Арктики в Москве" проводится с 2010 года. В 2020 году - в год 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым - форум стал называться "Дни Арктики и Антарктики в Москве", а его программа дополнилась событиями антарктической тематики. В этом году ключевой задачей форума является объединение усилий власти, бизнеса, общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий, реализации национальных проектов в Арктике.