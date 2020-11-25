В НАО налоговые каникулы для работающих по "упрощенке" МСП продлены до 2024 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Налоговые каникулы для предпринимателей Ненецкого автономного округа (НАО), работающих по упрощенной системе налогообложения, продлены до 1 января 2024 года. Соответствующий законопроект в двух чтениях в среду на сессии окружного собрания приняли депутаты, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

"Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей продлят до 1 января 2024 года. Решение о продлении срока действия льготной налоговой ставки 0% для упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения принято на очередной 31-й сессии регионального парламента", - говорится в сообщении.

Законопроект разработан в связи с окончанием действия льготной ставки на территории округа 1 января 2021 года. Отмечается, что изменения необходимы с учетом введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией, применение льготной налоговой ставки в течение двух налоговых периодов со дня регистрации в качестве предпринимателя позволит обеспечить поддержку предпринимателям на стадии начала собственного дела.