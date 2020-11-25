Новую линию высокотехнологичного малярного производства запустили в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московское предприятие ЗАО "Связьстройдеталь", выпускающее продукцию для строительства линий связи, запустило новый высокотехнологичный малярный цех, инвестиции в проект составили почти 100 млн рублей. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в Москве в общей сложности работают 243 производителя строительных материалов, 45 из них относятся к крупным и средним предприятиям. На них трудятся почти 24,2 тыс. человек, а по итогам 2019 года общий объем отгруженных ими товаров превысил 206 млрд рублей. Московские предприятия постоянно модернизируют производство и усиливают свои мощности, наращивают объемы выпускаемой продукции.

"Новое высокотехнологичное оборудование позволяет увеличить производительность малярного цеха в три раза и обрабатывать до 420 кв. м в час. В его строительство предприятие инвестировало 38 млн рублей, еще более 60 млн рублей было потрачено на приобретение необходимой техники", - сказал Ефимов.

В цехе установлены 10 окрасочных манипуляторов, а все промышленные процессы управляются компьютером. Интеллектуальная система распознавания габаритов детали и включения манипуляторов нанесения краски позволяет оборудованию "увидеть" деталь, "оценить" ее размеры и только после этого приступить к окрашиванию. Один из главных плюсов нового цеха - экологичность. Он имеет минимальные в данном сегменте оборудования показатели энергопотребления, а его система рекуперации позволяет вернуть до 98% краски в рабочий цикл.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, вкладывать средства в развитие производства помогают в том числе системные меры поддержки от города.

"В 2017 году компании был присвоен статус промышленного комплекса, что гарантировало получение существенных налоговых льгот. Так, для нее значительно снизился региональный налог на прибыль, вдвое сократилась сумма налога на недвижимое имущество, и в пять раз - налога на землю. В результате предприятие получило возможность направлять дополнительные средства, в том числе, на развитие своего производства. Всего с 2017 по 2019 год компании удалось сэкономить благодаря статусу порядка 42 млн рублей", - добавил Прохоров.