МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" за январь - октябрь сократила перевозки на 50,3%, до 25,8 млн пассажиров, авиакомпания "Аэрофлот" - почти на 60%, до 12,7 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении компании.

"За десять месяцев 2020 года Группа "Аэрофлот" перевезла 25,8 млн пассажиров, что на 50,3% ниже результата аналогичного периода 2019 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 12,7 млн пассажиров, на 59,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении.

В октябре этого года группа "Аэрофлот" сократила перевозки на 47,1%, до 2,7 млн пассажиров по сравнению с октябрем 2019 года.