В Москве разработают цифровую платформу для поддержки экспортеров

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Цифровую платформу, которая поможет с поиском иностранных покупателей, запустят в Москве в 2021 году. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, власти наблюдают рост интереса к столичному оборудованию связи и телекоммуникаций за рубежом. Объем московского экспорта только волоконно-оптических кабелей за девять месяцев 2020 года увеличился на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,74 млн. Вместе с кабельной продукцией растет спрос и на оборудование для строительства линий связи, в частности на европейском рынке.

"Сейчас мы наблюдаем увеличение интереса к нашей продукции. В первую очередь это связано с развитием интернет-инфраструктуры и распространением технологий 5G. Чтобы помочь нашим предприятиям с освоением новых рынков, мы постоянно адаптируем и развиваем уже существующие меры поддержки. Например, в следующем году мы планируем запустить полноценную цифровую платформу, которая поможет с поиском иностранных покупателей, а также будет агрегировать зарубежные тендеры. Доступ на биржу будет возможен как напрямую через сайт "Моспром", так и через Инвестиционный портал города Москвы", - сказал Ефимов.

Список байеров будет формироваться из собственной базы Центра поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и инвестиционного развития "Моспром". Кроме того, на бирже можно будет оставить свое предложение о поставке продукции за рубеж.

Также, по словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, центр "Моспром" разрабатывает индивидуальные аналитические исследования для столичных предприятий. Так, специалисты центра к наиболее перспективным направлениям развития экспорта столичных производителей продукции для телекоммуникационной отрасли относят Нидерланды, Францию, Польшу и Норвегию. Уже сейчас Центр регулярно проводит анализ целевых рынков, включающий в себя общую рыночную конъюнктуру, последние тенденции и факторы.

"Индивидуальные исследования помогают предприятиям значительно расширить присутствие на уже завоеванных рынках, а также открыть для себя новые. Приведу в пример кейс компании "Связьстройдеталь". Сейчас экспорт занимает порядка 4% в структуре продаж компании - в денежном выражении, по итогам 2019 года, общий объем экспорта составил порядка 107 млн рублей. В основном предприятие работает со странами СНГ, Латвией, Литвой и Францией. Но по данным аналитического исследования центра "Моспром", продукция компании может стать востребованной и на рынке Чехии. Недавно компания приняла участие в нашей байерской программе в данный регион", - добавил Прохоров.