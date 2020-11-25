"Яндекс" представил новую умную колонку

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" во время своей ежегодной конференции Yet another Conference, которая в этом году проходит в онлайн-формате, представил новую умную колонку - "Станцию Макс", оснащенную LED-экраном.

"Яндекс" выпустил новую умную колонку с голосовым помощником "Алисой", ее назвали "Станция Макс". Главные отличия новой колонки - мощный трехполосный звук, поддержка видео в 4К HDR и наличие LED-экрана", - сообщили в компании.

По данным "Яндекса", предзаказ на новую "Станцию Макс" открывается 25 ноября, а 1 декабря она появится на "Маркете" и в магазинах электронной техники. Новая колонка стоит 16 990 рублей. Сейчас она представлена в черном и сером цвете, в новом году появится еще два - бордовый и темно-синий.

На передней панели новой умной колонки расположен LED-экран, яркость которого подстраивается под освещение комнаты. Когда колонка молчит, она показывает на экране время. А во время проигрывания музыки на экране появляется ее визуальное представление. С помощью экрана голосовой помощник "Алиса" дополняет свои ответы анимацией и выражает эмоции.

В колонке пять динамиков, а ее общая мощность 65 ватт. Чтобы пользователи могли смотреть фильмы в высоком качестве с хорошим звуком, колонка использует технологию Dolby Audio и поддерживает разрешение 4К HDR. К новой колонке прилагается пульт. С его помощью можно переключать музыку, выбирать фильмы и регулировать звук. Также в него встроен микрофон для приема голосовых команд.

"Яндекс.Станция" - первое устройство, разработанное "Яндексом", которым можно управлять с помощью голосового помощника "Алиса". Продажи устройства начались 10 июля 2018 года в офлайн-магазине "Яндекса", первая партия была распродана за несколько часов. В октябре 2019 года "Яндекс" представил уменьшенную версию колонки - "Яндекс.Станция Мини".