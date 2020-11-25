Forbes: эксперты оценили состояние основателя Wildberries в $10 млрд

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Эксперты оценили состояние основателя Wildberries Татьяны Бакальчук в $10 млрд после выхода Ozon на биржу. Об этом в среду сообщает Forbes со ссылкой на экспертов.

По мнению экспертов, выход компании Ozon на биржу позволяет заново оценить стоимость компании Wildberries. Ozon и Wildberries работают по "смешанной" модели получения дохода: маркетплейсы осуществляют прямые продажи товаров и продажи товаров сторонних продавцов.

"Для Wildberries уместно применять существенно более высокие мультипликаторы, так как темпы роста почти такие же [как у Ozon], но Wildberries прибылен. Плюс премия за лидерство", - заявил партнер Data Insight Борис Овчинников. По его словам, снизить оценку стоимости компании могут разве что "политические риски попадания на один уровень с Вексельбергом".

Татьяна Бакальчук в феврале 2020 года стала богатейшей женщиной России, на время обогнав Елену Батурину (вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова). Впервые Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, Forbes оценил ее состояние в $600 млн. Через год оно увеличилось почти вдвое, а Бакальчук получила статус второй женщины-миллиардера в списке после Батуриной.

О компаниях

Wildberries работает в восьми странах: России, Украине, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. По данным аналитического агентства InfoLine, Wildberries (лидер российской интернет-торговли) по итогам первого полугодия 2020 года занял седьмое место среди всех ретейлеров России по объему выручки. Оборот Wildberries за девять месяцев 2020 года вырос на 104%, до 285,6 млрд рублей.

Ozon - российская e-commerce-компания, основанная в 1998 году. В начале ноября компания подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В рамках IPO Ozon размещает 33 млн акций по $30 за ADS. Объем размещения составит $990 млн.