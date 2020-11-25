Reuters: вакцину от коронавируса компании Moderna будут производить во Франции

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний Recipharm и американская Moderna подписали письмо о намерении производить часть разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на территории Франции. Об этом в среду сообщила госсекретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше, передает агентство Reuters .

Она отметила, что компания Recipharm, штаб-квартира которой располагается в Стокгольме, имеет четыре завода на территории Франции.

Во вторник Еврокомиссия заключила с Moderna контракт по предзаказу ее вакцины на 160 млн доз. Этот контракт стал шестым договором с западными фармацевтическими компаниями в рамках стратегии ЕС по вакцинации населения. Ранее были заключены аналогичные документы с AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer, CureVac. Если все эти компании смогут создать и вывести на рынок свои вакцины, то ЕС в общей сложности сможет получить почти 2 млрд доз. Однако пока сроки их поставок, так же как и реальные возможности по производству, остаются неизвестны.