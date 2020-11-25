Банк "Санкт-Петербург" может провести листинг "префов" на Мосбирже

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Банк "Санкт-Петербург" может провести листинг привилегированных акций на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении кредитной организации на сайте раскрытия.

Согласно этой информации, ранее банк подал на Московскую биржу заявление о листинге привилегированных именных бездокументарных акций. Вопрос также будет обсуждаться на заседании совета директоров банка 26 ноября.

Обращение обыкновенных акций банка с включением в первый уровень списка ценных бумаг осуществляется на Московской бирже с 28 октября 2016 года. Капитализация кредитной организации, согласно данным торговой площадки, составляет 25,8 млрд рублей. Сделки с привилегированными акциями банка на сегодняшний день осуществляются только на внебиржевом рынке.