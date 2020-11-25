{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Банк "Санкт-Петербург" может провести листинг "префов" на Мосбирже

Капитализация этой кредитной организации, по данным торговой площадки, составляет 25,8 млрд рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Банк "Санкт-Петербург" может провести листинг привилегированных акций на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении кредитной организации на сайте раскрытия.

Согласно этой информации, ранее банк подал на Московскую биржу заявление о листинге привилегированных именных бездокументарных акций. Вопрос также будет обсуждаться на заседании совета директоров банка 26 ноября.

Обращение обыкновенных акций банка с включением в первый уровень списка ценных бумаг осуществляется на Московской бирже с 28 октября 2016 года. Капитализация кредитной организации, согласно данным торговой площадки, составляет 25,8 млрд рублей. Сделки с привилегированными акциями банка на сегодняшний день осуществляются только на внебиржевом рынке.

Теги
Россия
Госдума приняла к сведению Основные направления единой денежно-кредитной политики
Нижняя палата парламента положительно оценила проведенное в документе исследование влияния ограничений, связанных с пандемией, на российскую экономику
Читать полностью