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Бюджет Петербурга на 2021 год приняли с дефицитом почти 90 млрд рублей

Бюджет города по доходам на 2021 год составил 651,7 млрд рублей, по расходам - 741,3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло на заседании в среду бюджет города на 2021 год в сумме 651,7 млрд рублей по доходам и 741,3 млрд рублей по расходам, дефицит составит 89,7 млрд рублей.

"Сегодня мы завершили формирование бюджета города на будущий - 2021 год и плановый период. На пике турбулентности сложно смотреть вперед, но именно это потребовалось от всех, кто работал над главным финансовым документом города. Петербург ждет не просто крепко сшитый и сбалансированный бюджет, а реальный экономический план, нацеленный на восстановление экономической жизни города уже в следующем году", - сказал журналистам после принятия документа председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Он отметил, что в ходе работы над бюджетом удалось сохранить все социальные гарантии, выделить средства для укрепления системы здравоохранения, образования и поддержания жизнеобеспечения города. Утверждены ассигнования на развитие социальной и транспортной инфраструктуры - планируется строительство и проектирование новых школ, детских садов и дорог, будет обновляться парк общественного наземного транспорта и метрополитена.

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РоссияСанкт-Петербург
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