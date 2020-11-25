Поезда "Ласточка" перевезли 3 млн пассажиров в Калининградской области с начала 2020 года

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Скоростные поезда "Ласточка" перевезли 3 млн пассажиров в Калининградской области с начала текущего года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Калининградской железной дороги (КЖД, входит в РЖД).

"С начала 2020 года электропоезда ЭС2Г "Ласточка", курсирующие на приморских направлениях Калининградской железной дороги, перевезли три миллиона пассажиров. <...> Трехмиллионный билет был приобретен на скоростной поезд "Деловой экспресс", курсирующий из Зеленоградска в областной центр [Калининград]", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Юбилейного пассажира" определила автоматическая система управления Калининградской пригородной пассажирской компании (АСУ ППК), в которой ведется статистика продажи билетов в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика и мобильном приложении "РЖД пассажирам".

"Ласточки" начали курсировать на Калининградской железной дороге в июне 2018 года. За это время они перевезли почти 7,5 млн пассажиров, при этом доля перевозок именно этими поездами в общей статистике увеличивается. В частности, в текущем году этими поездами воспользовались 79% от общего количества пассажиров пригородных поездов в регионе.

"Ласточка" - скоростной электропоезд повышенной комфортности, разработанный германской компанией Siemens. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. "Ласточки" различных модификаций курсируют, помимо Калининградской области, на маршрутах Москвы, Московской, Ивановской, Курской, Орловской и Псковской областей, Республики Карелия, Пермского края и других регионов. При дальних перевозках они позволяют сокращать время в пути почти в два раза.