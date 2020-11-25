На Кубани налог на имущество для детских здравниц снизили до 0,01%

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе очередной сессии в среду приняли законопроект о снижении ставки налога на имущество для детских здравниц и санаториев с 2,2% до 0,01% для поддержи отрасли в условиях пандемии.

"Принятие законопроекта обусловлено исполнением мероприятий регионального плана действий по нормализации деловой жизни и нормализации занятости, доходов граждан и роста экономики. А именно снижение ставки налога на имущество с 2,2% до 0,01% для организаций отдыха и оздоровления детей, включенных в краевой реестр. Предоставление мер господдержки оздоровительным организациям будет способствовать сохранению инфраструктуры детского отдыха в крае, имеет высокую социальную значимость не только для региона, но и для страны в целом", - сообщил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

Он отметил, что в условиях пандемии на Кубани в 2020 году смогли возобновить работу лишь треть детских здравниц, по его словам, в настоящее время они находятся в критическом положении, несут большие финансовые потери, нуждаются в государственной поддержке. За счет снижения ставки налога на имущество для детских здравниц и санаториев налоговые поступления в бюджет региона будут снижены на сумму около 66 млн рублей. Законопроект был принят депутатами единогласно.

Туристическая отрасль в Краснодарском крае признана наиболее пострадавшей в период пандемии, а в индустрии детского отдыха эксперты прогнозируют массовое закрытие оздоровительных лагерей из-за убытков от простоя. Детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию, возобновили прием отдыхающих с 1 июля при ограничении загрузки до 50%.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края в качестве антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса выделят в 2021 году порядка 500 млн рублей из регионального бюджета на поддержку детского отдыха, еще 200 млн рублей будет направлено на развитие туризма. Краснодарский край является основным курортным регионом России, где сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники из всех регионов России. В прошлом году на Кубани всеми формами отдыха, оздоровления и туризма было охвачено 600 тысяч кубанских школьников, 174 тысячи детей из других субъектов РФ побывали в здравницах края.