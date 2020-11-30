День инвестора в "Сбере". Видеотрансляция

Сбербанк

"Сбер" проводит в онлайн-формате День инвестора (Investor Day). Компания представляет новую стратегию развития до 2023 года и проводит онлайн-дискуссии с инвесторами и аналитиками.

Среди спикеров - президент, председатель правления банка Герман Греф, первый зампред правления Александр Ведяхин, первый зампред правления Лев Хасис, член правления, старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Александра Бурико, старший вице-президент, руководитель блока "Стратегия и развитие", куратор блока HR Юлия Чупина, исполнительный вице-президент, CTO "Сбербанк Груп", руководитель блока "Технологии" Давид Рафаловский и старший вице-президент, руководитель блока "Риски" Джангир Джангиров.