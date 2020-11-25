Экспортный форум "Сделано в России" впервые пройдет в онлайн-формате 9 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Седьмой международный экспортный форум "Сделано в России" впервые пройдет в формате онлайн 9 декабря из-за пандемии коронавируса, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ), который выступает организатором мероприятия.

"В этом году форум пройдет в режиме онлайн, ключевые спикеры будут подключены в режиме реального времени по видеоконференции, в том числе из "Точек кипения" Агентства стратегических инициатив, различных регионов России и зарубежных представительств РЭЦ", - пояснили в пресс-службе.

В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, банков, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, региональных центров поддержки экспорта, профильных ассоциаций и объединений. Ключевой темой форума в этом году станет "Вызовы нового десятилетия". Деловая программа мероприятия будет состоять из шести тематических круглых столов, пленарной сессии и церемонии награждения лучших экспортеров страны - победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". Участникам форума также представят информационную систему "Одно окно", состоятся мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

"Экономическая повестка 2020 года все больше концентрируется вокруг двух тезисов: "нужны конкретные результативные решения" и "нужно стремительно менять форматы взаимодействия". Дискуссии форума "Сделано в России" тоже сосредоточены на них", - цитирует пресс-служба слова гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной.

Экспортный форум "Сделано в России" проводится с 2012 года и считается основной площадкой для обсуждения вопросов экспорта в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".