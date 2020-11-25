Адыгея в 2021 году получит порядка 19 млрд рублей поддержки из федерального бюджета

МАЙКОП, 25 ноября. /ТАСС/. Республика Адыгея в 2021 году получит почти 19 млрд рублей поддержки из федерального бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций, которые компенсируют нехватку у региона собственных средств для выполнения в полном объеме социальных и иных обязательств, сообщила в среду пресс-служба главы республики.

"24 ноября Госдума РФ приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, в том числе было утверждено распределение трансфертов из федерального бюджета регионам. Адыгея в будущем году получит почти 19 млрд рублей поддержки из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, завершается работа над проектом республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. При его формировании приоритет отдавался сохранению социальной направленности, поэтому региону очень важна поддержка федерального центра, пояснили в пресс-службе.

По словам члена трехсторонней комиссии правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации, члена бюджетного комитета Госдумы, депутата от Адыгеи Владислава Резника, утвержденные для республики трансферты распределены по более 130 видам субсидий, дотаций и субвенций. Это большой комплекс мер поддержки в социальной сфере, образовании, здравоохранении, культуре, развитии спорта. Это и поддержка развития экономики республики, в том числе сельского хозяйства и сельских территорий, программ формирования современной городской среды, туристических кластеров и многих других важных для жителей Адыгеи направлений, добавили в пресс-службе.