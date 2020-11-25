"Норникель" планирует создать курорт на Плато Путорана на севере Красноярского края

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Компания "Норникель" планирует создать курорт на Плато Путорана на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Объем частных инвестиций в проект составит 15 млрд рублей, сообщил в среду на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве" вице-президент компании Андрей Грачев.

Плато Путорана - огромный горный массив на севере Красноярского края. С ним связаны многие предания северных народов. Плато скрывает множество озер, рек и каньонов, здесь самое большое количество водопадов в России. Озера Путорана в основном изолированы от внешнего мира, и рыба в каждом из них отличается от рыбы соседних водоемов.

"Мы сейчас будем строить курорт Плато Путорана, который будет расположен рядом с озером Мелкое. Это уникальный парк, в котором компактно, на доступном расстоянии, будут собраны нетронутые природные богатства Заполярья. Объем частных инвестиций - порядка 15 млрд рублей", - сказал Грачев. Он не уточнил сроки создания курорта.

Сейчас на севере края идет создание туристко-рекреационного кластера "Арктический", куда входят территории Норильска, Дудинки и плато Путорана. В создаваем кластере Норильск станет центром культурно-познавательного и промышленного туризма, Дудинка - событийного и этнографического, плато Путорана - экстремального и экологического.

Международный арктический форум "Дни Арктики в Москве" проводится с 2010 года. В 2020 году, когда отмечается 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, форум стал называться "Дни Арктики и Антарктики в Москве", а его программа дополнилась событиями антарктической тематики. В этом году ключевой задачей форума является объединение усилий власти, бизнеса, общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий, реализации национальных проектов в Арктике.