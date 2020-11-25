Госдума приняла к сведению Основные направления единой денежно-кредитной политики

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла к сведению подготовленные Банком России Основные направления единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

В своем совместном заключении комитеты Госдумы по финансовому рынку и по бюджету и налогам положительно оценивают проведенное в документе исследование влияния ограничений, связанных с влиянием пандемии на российскую экономику, и обоснование существенного смягчения денежно-кредитной политики для поддержания ценовой стабильности. Также высоко депутаты комитетов оценили прогнозы ЦБ в рамках документа: "Сценарии развития российской экономики привязываются не к прогнозам цен на нефть (хотя нефтяные цены и объем добычи присутствуют как один из факторов в сценарных условиях), а к влиянию пандемии коронавируса на траекторию восстановления спроса и на потенциальный выпуск".

Анализ налога на доходы по вкладам

Комитеты поддерживают политику Банка России по снижению ключевой ставки и как следствие снижению кредитных ставок, говорится в документе. В то же время комитеты считают, что в документе целесообразно привести развернутый анализ влияния снижения процентов по вкладам и введения налогов на доходы по вкладам на устойчивость банковской системы России, включая основные показатели деятельности банков, утверждается в тексте заключения.

Документ заслуживает в целом положительной оценки, считают депутаты комитетов, однако при этом есть позиции, которые нуждаются в доработке. "Документ не содержит упоминания о перспективах использования специальных механизмов Банка России в случае реализации внешних шоков", - говорится в заключении. Учитывая сохранение санкций в отношении экономики России на всем прогнозном горизонте, комитеты считают целесообразным "применение этих инструментов в течение ближайших 2-3 лет в качестве внутренних источников развития приоритетных отраслей экономики и поддержки импортозамещения".

В документе отсутствуют исследования влияния смягчения ДКП на среднесрочный курс рубля, а также возможностей правительства финансировать дефицит бюджета за счет выпуска облигаций федерального займа в условиях складывающейся процентной ставки, констатируют депутаты. "Сокращение разницы между доходностью российских и иностранных ценных бумаг негативно влияет на спрос со стороны зарубежных инвесторов, что оказывает давление на курс рубля", - отмечается в документе.

Депутаты рекомендовали ЦБ расширить документ анализом вариантов инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также количественными оценками их воздействия на курс рубля, темпы экономического роста и равновесную процентную ставку. Комитеты обращают особое внимание на то, что в документе не затрагиваются вопросы международного сотрудничества в рамках ЕАЭС. "Полагаем, что действия государств - членов ЕАЭС по созданию единого финансового рынка и меры по координации режимов проводимой ДКП (прежде всего, в рамках Союзного государства РФ и Республики Беларусь) должны уже в следующем году найти отражения в отдельном подразделе документа", - указывается в заключении комитетов.