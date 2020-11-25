Депутаты Мосгордумы предложили более 200 поправок к проекту бюджета Москвы 2021-2023 годов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 200 поправок к законопроекту о бюджете Москвы на три года поступило от депутатов столичного парламента после утверждения проекта в первом чтении. Прием поправок завершен, второе чтение законопроекта о бюджете Москвы состоится в декабре, сообщил ТАСС в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В начале сегодняшнего заседания Мосгордумы депутаты приняли решение о продлении на два часа, до 12:10 мск 25 ноября, срока подачи поправок к законопроекту о бюджете столицы. Мы учли пожелания депутатов, которые в силу определенных причин не успевали внести свои предложения. В итоге поступило 203 поправки к законопроекту, 172 из них - от депутатов, 31 - от фракций", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что от фракции партии "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва" поступило 11 поправок, от фракции КПРФ - девять, от фракции партии "Яблоко" - восемь, от "Справедливой России" - три. При этом от депутатов фракции партии "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва" поступило 16 поправок, от депутатов фракции КПРФ - 68, от депутатов фракции "Яблоко" - 92, от депутатов "Справедливой России" - 25 поправок. "Еще две поправки совместно разработали депутаты, входящие в разные депутатские объединения. Прием поправок завершен, проект бюджета во втором чтении будет рассмотрен на очередном заседании Мосгордумы в декабре", - заключил Шапошников.

Депутаты Московской городской думы на пленарном заседании 18 ноября одобрили проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении. Согласно проекту, доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд рублей. В 2022-2023 годах доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.

Как сообщал ТАСС Шапошников, предварительно законопроект прошел обсуждение в профильных комиссиях столичного парламента, и было принято решение рекомендовать его принять в первом чтении, но у депутатского корпуса есть свои предложения и поправки, которые будут проработаны ко второму чтению. Он отметил, что предметом рассмотрения в первом чтении являются основные характеристики бюджета города: общий объем доходов, расходов, дефицит, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований, программы государственных внутренних и внешних заимствований и государственных гарантий города.

Кроме того, с 23 по 25 ноября на площадке Общественной палаты Москвы проходит общественное онлайн-обсуждение законопроекта о бюджете столицы. По словам председателя, депутаты Мосгордумы учтут результаты общественных обсуждений по проекту закона Москвы о бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ко второму чтению документа.