Правительство утвердило правила учета древесины на 2021-2026 годы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило правила учета древесины, они будут действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что правила регулируют учет древесины, полученной при использовании лесов и от мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, причем до ее вывоза из леса. Правила определяют круг лиц, на которых они распространяются, состав мероприятий по учету древесины, а также их последовательность, нормы об округлении полученных данных. Отмечается, что полученные результаты можно фиксировать как на бумажном, так и на электроном носителе.