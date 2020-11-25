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Правительство утвердило правила учета древесины на 2021-2026 годы

Правила регулируют учет древесины, полученной при использовании лесов и от мероприятий по охране, защите, воспроизводству

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило правила учета древесины, они будут действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что правила регулируют учет древесины, полученной при использовании лесов и от мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, причем до ее вывоза из леса. Правила определяют круг лиц, на которых они распространяются, состав мероприятий по учету древесины, а также их последовательность, нормы об округлении полученных данных. Отмечается, что полученные результаты можно фиксировать как на бумажном, так и на электроном носителе.

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