Госдума приняла закон о включении ПФР в перечень субъектов статистического учета

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на включение Пенсионного фонда России (ПФР) в перечень субъектов статистического учета. Документ инициирован правительством РФ.

Согласно законодательству, субъектами официального статистического учета являются федеральные органы госвласти, Банк России, иные федеральные государственные органы, осуществляющие формирование официальной статистической информации в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством РФ.

"Реализуя государственную политику в области социального обеспечения населения, но являясь самостоятельным финансово-кредитным учреждением, Пенсионный фонд Российской Федерации в настоящее время не имеет правовой основы являться субъектом официального статистического учета, обладая при этом уникальной информацией с учетом его сферы деятельности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Государство и общество имеют доступ только к ограниченной части информационных ресурсов ПФР, а публикуемые им на официальном сайте в интернете данные не имеют статуса официальной статистической информации, что значительно занижает их подлинный потенциал, указывают в правительстве.

Расширение перечня субъектов официального статистического учета за счет включения ПФР позволит "существенно увеличить масштаб использования его информационных ресурсов и обеспечить формирование в оперативном режиме официальной статистической информации по максимально широкому кругу показателей, характеризующих изменения и достижения в области социального обеспечения граждан", отмечается в сопроводительных материалах к принятому закону.