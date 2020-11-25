Госдума одобрила во II чтении продление заморозки накопительных пенсий до конца 2023 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год - до конца 2023 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке. Как отмечает кабмин, принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 22 октября, документ входит в пакет бюджетообразующих инициатив.