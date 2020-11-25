Разработан законопроект, обязывающий интегрировать платежные приложения с системой "Мир"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские сенаторы разработали законопроект, обязывающий поставщика платежного приложения для смартфона обеспечивать его интеграцию с национальной платежной системой "Мир", заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"В отдельных случаях у клиентов, пользующихся картой "Мир", отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Это связано с тем, что операционная система технического устройства не интегрирована с национальной платежной системой. Такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы. В настоящее время уже подготовлены законодательные изменения, обязывающие поставщика платежного приложения обеспечивать интеграцию с национальной платежной системой "Мир", которые решат эту проблему", - сказал Журавлев, которого цитирует пресс-служба СФ.

"Сенаторы подготовили данный законопроект, он пока не внесен в Госдуму", - уточнил сенатор ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время обеспечен прием карт "Мир" в странах ЕАЭС, для держателей этих карт созданы благоприятные условия оплаты товаров и услуг на всей территории страны. "Стало возможным проводить денежные операции при помощи банковских терминалов, дистанционно - в сети интернет", - уточнил сенатор.

Как отметил Журавлев, постановление правительства, предусматривающее обязанность предустановки российских приложений на смартфоны, в том числе приложения "Мир", будет способствовать развитию и дальнейшему распространению национальной платежной системы.