Восемь авиамаршрутов в Забайкалье будут субсидированными в 2021 году

ЧИТА, 25 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта решило включить в число субсидируемых авиарейсов в 2021 году восемь маршрутов на территории Забайкальского края, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Общее количество субсидируемых маршрутов в 2021 году составит 266. На круглогодичной основе перевозки планирует выполнять 21 авиакомпания. На эти цели из федерального бюджета выделено более 7,7 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевезенных пассажиров по специальному тарифу в следующем году - 3,7 млн человек", - говорится в сообщении.

С 1 января 2021 года субсидии будут действовать по два раза в неделю на рейсы Благовещенск - Чита, Хабаровск - Чита, Красноярск - Чита, Братск - Чита, Иркутск - Чара и Чита - Улан-Удэ. Один субсидированный рейс в неделю с начала года будет действовать по маршруту Якутск - Чита. С 10 января два раза в неделю субсидированным будет маршрут Иркутск - Красный Чикой.

Субсидирование региональных авиаперевозок из федерального бюджета ведется с конца 2013 года, когда было утверждено соответствующее постановление правительства о развитии региональных и местных авиаперевозок. На Дальневосточный федеральный округ объем финансирования в 2020 году составляет 5,8 млрд рублей. Ранее первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов заявил, что Минтранс РФ планирует увеличить финансирование субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток на 2,4 млрд рублей ежегодно.