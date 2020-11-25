Минфин поддерживает идею выкупа привилегированных акций ВТБ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минфин России поддерживает предложение ВТБ по выкупу банком привилегированных акций кредитной организации. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Конечно, мы хотим, чтобы это был выкуп. По-другому просто нельзя. Мы не можем просто взять и подарить инвестиции АСВ и ФНБ", - сказал он.

Замминистра также отметил важность поступления средств в бюджет от выкупа этих акций. "Для нас важно, чтобы за счет выкупа "префов" мы имели поступления в бюджет. Конвертация "префов" в обычные не рассматривается, потому что это размытие существующих акционеров с учетом объема "префов", а с другой стороны, это не принесет им дополнительный капитал", - сказал Моисеев.

В начале ноября член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что ВТБ предложил Минфину РФ план по постепенному выкупу привилегированных акций банка, программа рассчитана не на один год и нейтральна для капитала.

Согласно информации на сайте банка, владельцами привилегированных акций ВТБ первого и второго типов являются Минфин и Агентство по страхованию вкладов. Привилегированные акции первого типа имеют долю в уставном капитале ВТБ 32,88%, второго типа - 47,22%.