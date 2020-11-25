Кабмин утвердил создание двух ТОР в моногородах Тверской и Ульяновской областей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило создание двух новых территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах Кувшиново и Инза Тверской и Ульяновской областей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В моногородах Тверской и Ульяновской областей будут созданы территории опережающего развития, - говорится в сообщении. - Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

В Тверской области ТОР запустят в городе Кувшиново, где градообразующим предприятием является бумажно-картонная фабрика. Ожидается, что благодаря новому правовому режиму будут открыты производства в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства, что позволит диверсифицировать местную экономику, отмечают в кабмине.

В Ульяновской области статус ТОР получит город Инза, где ведущей отраслью является деревообработка. Здесь планируется дать старт десяти проектам с общим объемом инвестиций более 600 млн рублей.

"Подписанные постановления помогут создать новые рабочие места и снизить зависимость населенных пунктов от ситуации на градообразующих предприятиях", - поясняют в правительстве.

ТОР - инструмент развития территорий, предназначенный для поддержки в том числе моногородов. Компании, зарегистрированные в ТОР, могут рассчитывать на снижение страховых взносов, обнуление ставки федеральной части налога на прибыль, земельного налога, налога на имущество организаций и другие преференции.