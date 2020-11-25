ЕС начал предварительное обсуждение российской вакцины "Спутник V"

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Европейское агентство по лекарственным препаратам начало предварительное обсуждение российской вакцины "Спутник V" с компанией-производителем. Об этом сообщил ТАСС в среду официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

"Европейское агентство по лекарственным препаратам пока не получило запрос на сертификацию российской вакцины от COVID-19. Однако в агентство обратилась компания - производитель вакцины, они сейчас находятся на ранней стадии обсуждения вакцины", - сказал он.