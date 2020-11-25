На Кубани в 2021 году планируют направить на реализацию нацпроектов более 14 млрд рублей

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в среду приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг., общий объем доходов в 2021 году планируется в размере 288,7 млрд рублей, расходов - 301,2 млрд рублей, дефицит составит 12,5 млрд рублей. На реализацию национальных проектов планируется выделить более 14 млрд рублей, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня депутаты поддержали проект краевого бюджета на следующие три года. Несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию, бюджет сбалансирован и имеет социальную направленность. Особое внимание, как и прежде, уделим национальным проектам. В будущем году их общий "вес" превысит 32 млрд рублей, из них 14 млрд рублей - краевые средства", - сказал Кондратьев, уточнив, что самые крупные расходы запланированы на нацпроекты "Демография" и "Здравоохранение".

Кроме того, глава региона уточнил, что большая часть расходов краевого бюджета, около 71%, в следующем году придется на социальную сферу. Это почти 214 млрд рублей. Планируется, что на эти средства будут проиндексированы социальные выплаты и стипендии, повысится зарплата врачей, учителей, социальных работников. Кроме того, финансирование масштабного строительства социальных объектов в регионе будет увеличено почти на 2 млрд рублей. На строительство школ и детсадов выделят около 6,8 млрд рублей.

Министр финансов Краснодарского края Сергей Максименко во время выступления в заксобрании также отметил, что доходы бюджета вырастут по всем направлениям. "Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета на 2021 год составят 219,3 млрд рублей, что на 7 млрд рублей больше бюджетных назначений на 2020 год. Практически по всем источникам дохода прогнозируется рост относительно ожидаемой оценки 2020 года. В целом, объем доходов краевого бюджета составит 288,7 млрд рублей", - добавил министр.

Он уточнил, что объем расходов краевого бюджета на 2021 год составляет 301,2 млрд рублей, расходная часть бюджета сохранила социальную направленность.

В конце 2019 года депутаты Краснодарского края приняли в окончательном чтении бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Планировалось, что доходы региона в 2020 году должны составить около 283 млрд рублей, расходы - 291,1 млрд рублей, а дефицит - 9,5 млрд рублей.