Минвостокразвития призвало поддержать создание Международного фонда развитая Арктики

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство развития Дальнего Востока и Арктики выступает за создание Международного фонда развитая Арктики, основная работа которого была бы направлена на реализацию совместных экономических проектов, соответствующих экологическим требованиям, сообщил первый заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков в среду на международном форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Глобальная ответственность очень часто остается голословным обещанием, она не может быть реализована без механизмов. Сегодня то, чего, на мой взгляд, не хватает с точки зрения экономического сотрудничества в Арктике - действенного глобального механизма поддержи совместных проектов. Если бы у нас получилось продвинуть, принять и поддержать идею создания международного фонда развитая Арктики, который бы работал на реализацию безусловно соответствующих всем экологическим требованиям экономическим проектам...", - сказал Крутиков, отвечая на вопрос о приоритетах РФ в рамках председательства в Арктическом совете.

В 2021-2023 годах Россия будет председательствовать в Арктическом совете. В значительной степени она будет учитывать предложения регионов, особое внимание будет уделяться сбалансированному продвижению устойчивого развития. Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

Международный арктический форум "Дни Арктики в Москве" проводится с 2010 года. В 2020 году - в год 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым - форум стал называться "Дни Арктики и Антарктики в Москве", а его программа дополнилась событиями антарктической тематики. В этом году ключевой задачей форума является объединение усилий власти, бизнеса, общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий, реализации национальных проектов в Арктике.