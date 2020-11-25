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Кабмин Украины продлил на год действие пошлин против российских товаров

© Роман Канащук/ТАСС

Кабмин Украины продлил на год действие пошлин против российских товаров - решение правительства.

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Tele2 установила торговые терминалы для выдачи sim-карт в метро Москвы
Всего в подземке установят 54 таких терминала
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