Госдума вводит уголовную ответственность за незаконное предоставление займов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности, включая лишение свободы на срок до трех лет, за незаконное предоставление потребительских займов и кредитов в крупных размерах в отношении тех лиц, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за такое правонарушение.

Авторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В пояснительной записке авторы указывают на значительное число случаев, "когда лицо, незаконно осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, привлекается к административной ответственности и продолжает осуществлять нелегальную деятельность". "Таким образом, существующие меры воздействия не являются достаточными", - указывают они.

В связи с этим Уголовный кодекс предлагается дополнить нормой, согласно которой, если нелегальные кредиторы ранее уже подвергались административной ответственности за аналогичные правонарушения и если сумма выданных ими незаконных займов будет превышать 2 млн 250 тыс. рублей, то им будет грозить штраф в размере от 300 тыс. до одного миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Другим законопроектом, также принятым в первом чтении, поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Документом предусмотрено ужесточение административных штрафов за выдачу незаконных займов. Для должностных лиц они составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас - от 20 тыс. до 50 тыс.), для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас - от 200 тыс. до 500 тыс.). Для ИП действующей редакцией кодекса ответственность не предусмотрена. Законопроект также позволяет приостанавливать работу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на срок до 15 суток.