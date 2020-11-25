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Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году могут сократиться на 9-11%

Согласно базовому прогнозу аналитического агентства "Автостат", продажи составят 1,43 млн машин

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году могут сократиться на 9-11%, следует из презентации аналитического агентства "Автостат", представленной на онлайн-конференции.

Так, согласно базовому прогнозу, продажи составят 1,43 млн машин, оптимистичному - 1,45 млн штук, негативному - 1,42 млн штук. В 2019 году объем рынка новых легковых автомобилей в России составил около 1,6 млн машин, ранее сообщали в агентстве.

"На 2021 год получаются следующие цифры - по базовому прогнозу мы предполагаем снижение на 5-6% (к 2020 году - прим. ТАСС), это около 1,35 млн машин. По оптимистичному сценарию рынок может вырасти до 5% - это не менее 1,5 млн машин, и по пессимистичному сценарию это падение до -12%, то есть 1,25 млн", - отметил руководитель проектов "Автостата" Виктор Пушкарев.

В агентстве также подсчитали, что регистрации автомобилей с пробегом в 2020 году вырастут на 1% и составят 5,45 млн штук. Доля дилерских продаж подержанных машин предположительно вырастет до 13,8% или 741 тыс. штук.

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